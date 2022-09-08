В Донецкой области жертвами обстрелов стали семь человек

За минувшие сутки на подконтрольной украинским властям части Донецкой области из-за обстрелов погибли семь мирных жителей. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.



По информации ОВА, смерти троих гражданских зафиксированы в Славянске, двоих — в Марьинке. Еще один человек погиб в Водяном.



Кроме того, из-за обстрелов в Галицыновке один человек погиб и двое ранены.



По данным украинской стороны, с 24 февраля в Донецкой области в результате полномасштабного вторжения войск РФ погибли 810 человек. 2025 человек получили ранения. При этом власти не могут установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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