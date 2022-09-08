На Донеччині жертвами обстрілів стали семеро людей

Минулої доби на підконтрольній українській владі частині Донецької області через обстріли загинули семеро мирних жителів. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



За інформацією ОВА, смерті трьох цивільних зафіксовано у Слов'янську, двох — у Мар'їнці. Ще одна людина загинула у Водяному.



Крім того, через обстріл у Галицинівці одна людина загинула та двоє поранено.



За даними української сторони, від 24 лютого на Донеччині внаслідок повномасштабного вторгнення військ РФ загинули 810 осіб. 2025 людей отримали поранення. При цьому влада не може встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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