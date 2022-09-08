В «ДНР» решили закрыть щитами разрушенное здание Драмтеатра в Мариуполе

Разрушенной российской армией драматический театр в Мариуполе будет закрыт стальными щитами и металлоконструкциями. Утверждается, что для проведения восстановительных работ. Об этом пишет сепаратистский сайт ДАН.



Оккупанты обещают ремонт здания и собираются полностью изменит внешний вид здания, но сохранить отдельные архитектурные элементы строения.



Кроме того, фонтан в театральном сквере хотят восстановить по советскому проекту.

В 2018 году была проведена полная реконструкция театрального сквера. Фонтан стал пешеходным с музыкальной озвучкой.Во время визита в Мариуполь по фонтану пробежал президент Владимир Зеленский.



В сквере появились скульптуры, газоны, новые деревья и детская площадка, у фонтана обустроили сцену. На ремонт потратили 80 млн гривен из горбюджета.



16 марта российская армия нанесла авиаудар по драмтеатру в Мариуполе, подвал которого использовался в качестве убежища для мирных жителей. Здание театра было полностью уничтожено. По данным Associated Press, погибли примерно 600 человек.