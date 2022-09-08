У «ДНР» вирішили закрити щитами зруйновану будівлю Драмтеатру у Маріуполі

Зруйнованою російською армією драматичний театр у Маріуполі буде закрито сталевими щитами та металоконструкціями. Стверджується, що для проведення відновлювальних робіт. Про це пише сепаратистський сайт ДАН.



Окупанти обіцяють ремонт будівлі та збираються повністю змінити зовнішній вигляд будівлі, але зберегти окремі архітектурні елементи.



Крім того, фонтан у театральному сквері хочуть відновити за радянським проектом.

У 2018 році було проведено повну реконструкцію театрального скверу. Під час візиту до Маріуполя фонтаном пробіг президент Володимир Зеленський.



У сквері з'явилися скульптури, газони, нові дерева та дитячий майданчик, біля фонтану облаштували сцену. На ремонт витратили 80 млн гривень з міськбюджету.



16 березня російська армія завдала авіаудару по драмтеатру в Маріуполі, підвал якого використовувався як притулок для мирних жителів. Будівлю театру було повністю знищено . За даними Associated Press, загинули приблизно 600 людей.