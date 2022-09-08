Обстрел Бахмута: Пострадали двое спасателей, повреждена техника

Фото: ГСЧС в Донецкой области

В Донецкой области под обстрел попала Бахмутская пожарно-спасательная часть, пострадали двое спасателей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Донецкой области.



«Сегодня, примерно в 01:00, второй раз попала под обстрел Бахмутская пожарно-спасательная часть. В результате обстрела пострадали двое спасателей. Состояние обоих сотрудников удовлетворительное, они получили квалифицированную медицинскую помощь», - говорится в сообщении.



В результате обстрела повреждено остекление четырех въездных ворот пожарного депо, двое ворот гаража иссечены обломками. Кроме того, при обстреле повреждены две единицы техники – автоцистерна для подвоза воды и коммунальный автомобиль скорой медицинской помощи.

Фото: ГСЧС в Донецкой области