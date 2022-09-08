Обстріл Бахмута: Постраждали двоє рятувальників, пошкоджено техніку

Фото: ДСНС у Донецькій області

На Донеччині під обстріл потрапила Бахмутська пожежно-рятувальна частина, постраждали двоє рятувальників. Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС у Донецькій області.



«Сьогодні приблизно о 01:00 вдруге потрапила під обстріл Бахмутська пожежно-рятувальна частина. Внаслідок обстрілу постраждали двоє рятувальників. Стан обох співробітників задовільний, вони отримали кваліфіковану медичну допомогу», - йдеться у повідомленні.



Внаслідок обстрілу пошкоджено скління чотирьох в'їзних воріт пожежного депо, двоє воріт гаража посічені уламками. Крім того, під час обстрілу пошкоджено дві одиниці техніки – автоцистерна для підвезення води та комунальний автомобіль швидкої медичної допомоги.

Фото: ДСНС у Донецькій області