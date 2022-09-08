Оккупанты вывозят из Купянска на Харьковщине женщин и детей

Российские оккупанты из Купянска и Купянского района Харьковской области начинают эвакуацию населения из-за постоянных обстрелов. Об этом заявил назначенный оккупантами «глава администрации» Виталий Ганчев.



Он отметил, что эвакуировать будут детей и женщин.

Ранее в Институте изучения войны (ISW) сообщили, что ВСУ провели эффективное контрнаступление на северо-запад от Изюма Харьковской области. Украинским военным, в частности, удалось продвинутся минимум на 20 км и отодвинуть российские войска с 400 квадратных километров в Харьковской области.