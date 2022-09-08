ВСУ отбили 400 квадратных километров в Харьковской области — отчет ISW

Украинские военные, умело воспользовавшись передислокацией российских сил, провели эффективное контрнаступление к северо-западу от Изюма и отвоевали 400 квадратных километров в Харьковской области. Об этом в своем отчете пишут аналитики Института изучения войны (ISW).



«Российские войска провели наземные атаки к северу от Харькова, к северо-западу от Славянска, к северо-востоку от Северска, к югу и северо-востоку от Бахмута и к северо-западу от Донецка», — говорится в отчете.



Также отмечается, что украинские силы, вероятно, использовали тактическую внезапность, чтобы 7 сентября продвинуться как минимум на 20 км вглубь удерживаемой Россией территории в восточной части Харьковской области, отбив примерно 400 квадратных километров территории.



Российские источники утверждали, что российские войска начали перебрасывать в этот район подкрепления для защиты от наступления украинцев, и российская группировка в этом районе, вероятно, была недостаточно укомплектована.



Кроме того, аналитики считают, что продолжающиеся операции Украины в Херсонской области вынудили российские силы сместить акцент на юг, что позволило украинским силам начать локальные, но очень эффективные контратаки в районе Изюма.



«Украинская контратака направлена на то, чтобы перерезать наземные линии связи с российскими тыловыми районами в Купянске и Изюме, что позволит украинским войскам изолировать российские группировки в этих районах и вернуть себе большие участки территории», — говорится в сообщении.



Действия украинских военных, отмечают в ISW, деморализует российские силы. Маловероятно, что южное контрнаступление и попытка истощить российские силы на юге Украины являются уловкой для возобновления операций в Харьковской области. Однако при этом ВСУ успешно воспользовались передислокацией российских войск, техники и общей оперативной направленности для начала локальных контрнаступлений к критическим точкам в Харьковской области.

Более подробную карту фронта от аналитиков ISW можно посмотреть здесь.

Ранее аналитики Института изучения войны (ISW) спрогнозировали, что контрнаступление ВСУ будет менять скорость с каждым днем.



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