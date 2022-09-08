Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

ВСУ отбили 400 квадратных километров в Харьковской области — отчет ISW

08 сентября 2022, 11:22

ВСУ отбили 400 квадратных километров в Харьковской области — отчет ISW

Украинские военные, умело воспользовавшись передислокацией российских сил, провели эффективное контрнаступление к северо-западу от Изюма и отвоевали 400 квадратных километров в Харьковской области. Об этом в своем отчете пишут аналитики Института изучения войны (ISW).

«Российские войска провели наземные атаки к северу от Харькова, к северо-западу от Славянска, к северо-востоку от Северска, к югу и северо-востоку от Бахмута и к северо-западу от Донецка», — говорится в отчете.

Также отмечается, что украинские силы, вероятно, использовали тактическую внезапность, чтобы 7 сентября продвинуться как минимум на 20 км вглубь удерживаемой Россией территории в восточной части Харьковской области, отбив примерно 400 квадратных километров территории.

Российские источники утверждали, что российские войска начали перебрасывать в этот район подкрепления для защиты от наступления украинцев, и российская группировка в этом районе, вероятно, была недостаточно укомплектована.

Кроме того, аналитики считают, что продолжающиеся операции Украины в Херсонской области вынудили российские силы сместить акцент на юг, что позволило украинским силам начать локальные, но очень эффективные контратаки в районе Изюма.

«Украинская контратака направлена на то, чтобы перерезать наземные линии связи с российскими тыловыми районами в Купянске и Изюме, что позволит украинским войскам изолировать российские группировки в этих районах и вернуть себе большие участки территории», — говорится в сообщении.

Действия украинских военных, отмечают в ISW, деморализует российские силы. Маловероятно, что южное контрнаступление и попытка истощить российские силы на юге Украины являются уловкой для возобновления операций в Харьковской области. Однако при этом ВСУ успешно воспользовались передислокацией российских войск, техники и общей оперативной направленности для начала локальных контрнаступлений к критическим точкам в Харьковской области.

Более подробную карту фронта от аналитиков ISW можно посмотреть здесь.

Читайте также:

Контратака ВСУ в районе Балаклеи: ISW обновил карту фронта

Ранее аналитики Института изучения войны (ISW) спрогнозировали, что контрнаступление ВСУ будет менять скорость с каждым днем.

Смотрите также:

Еще по теме

Прочее
Война ситуация на фронте
Места
Харьковская область
Организации
ISW

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:17
Оккупанты вывозят из Купянска на Харьковщине женщин и детей
10:25
Оккупанты обстреляли Донецкую область кассетными боеприпасами
09:44
«ДНР» сообщила о ранении пяти мирных жителей
09:21
В «ДНР» решили закрыть щитами разрушенное здание Драмтеатра в Мариуполе
09:09
В Донецке под обстрел попал микрорайон Гладковка
09:04
В Мариуполе продолжается акция сопротивления оккупации «Ї» — Андрющенко
00:34
Удары по Донецкой области: Разрушения в Славянске и Краматорске — главное за день ►
21:15
В «ДНР» считают, что к «атаке» на донецкий пивзавод причастны французы
21:08
Бои за Балаклею: Что происходит ►
20:33
В «ДНР» недовольны тем, что омбудсмен РФ выступила против смертной казни в Донецке
19:06
«ДНР» продолжает судить пленных «азовцев» за оборону Мариуполя
17:49
В «ДНР» заявили о ранении четырех человек
17:48
В «Единой России» предложили дату «референдума» на оккупированной территории
16:58
«Просим ехать в Тюмень, Саранск, Иркутск»: Ташева обратилась к гражданам РФ в Крыму
16:26
Оккупанты запустили 750 крылатых ракет с Крыма с начала войны — Ташева
все новости
11:51
В общежитиях Харьковской области будут размещать нуждающихся во временном жилье
11:33
В Украине запретили экспортировать коксующийся уголь
11:22
ВСУ отбили 400 квадратных километров в Харьковской области — отчет ISW
11:17
Оккупанты вывозят из Купянска на Харьковщине женщин и детей
11:02
Bloomberg: США поставили в Украину высокоточные артснаряды Excalibur
10:48
От Курахово до Соледара: Кириленко рассказал, что разрушили оккупанты
10:43
Утром российские войска атаковали Немышлянский район Харькова, есть погибшие и раненые
10:32
Обстрел Бахмута: Пострадали двое спасателей, повреждена техника
10:25
Оккупанты обстреляли Донецкую область кассетными боеприпасами
10:21
ВСУ успешно отразили атаки оккупантов в Донецкой области
09:44
«ДНР» сообщила о ранении пяти мирных жителей
09:21
В «ДНР» решили закрыть щитами разрушенное здание Драмтеатра в Мариуполе
09:09
В Донецке под обстрел попал микрорайон Гладковка
09:04
В Мариуполе продолжается акция сопротивления оккупации «Ї» — Андрющенко
08:44
Днепропетровская ОВА показала последствия ночного обстрела Никопольского района
все новости
ВИДЕО
В Донецке под обстрел попал микрорайон Гладковка
08 сентября, 09:09
Удары по Донецкой области: Разрушения в Славянске и Краматорске — главное за день ►
08 сентября, 00:34
Когда Украину возьмут в Евросоюз? Сколько еще быть кандидатом? ►
07 сентября, 22:33

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтакты