Окупанти вивозять із Куп'янська на Харківщині жінок та дітей

Російські окупанти з Куп'янська та Куп'янського району Харківської області розпочинають евакуацію населення через постійні обстріли. Про це заявив призначений окупантами "глава адміністрації" міста Віталій Ганчев.



Він зазначив, що евакуювати будуть дітей та жінок.

Раніше в Інституті вивчення війни (ISW) повідомили, що ЗСУ провели ефективний контрнаступ на північний захід від Ізюму Харківської області. Українським військовим, зокрема, вдалося просунутися щонайменше на 20 км і відсунути російські війська з 400 квадратних кілометрів у Харківській області.