ВСУ освободили более 20 населенных пунктов на Харьковском направлении

На Харьковском направлении военные уволили более 20 населенных пунктов. Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов во время брифинга, передает «Суспільне».



«В настоящее время военные вклинились в оборону противника на глубину до 50 км. Продолжаются фильтрационные действия в ряде населенных пунктов. В ходе ведения активных действий на Харьковском направлении освобождены более 20 населенных пунктов», — сказал Громов.



Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 7 сентября заявил, что на этой неделе есть хорошие новости из Харьковской области, но называть все освобожденные населенные пункты еще рано.