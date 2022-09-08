ЗСУ звільнили понад 20 населених пунктів на Харківському напрямку

На Харківському напрямку військові звільнили понад 20 населених пунктів. Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу, передає «Суспільне».



«В даний час військові вклинилися в оборону супротивника на глибину до 50 км. Тривають фільтраційні дії у низці населених пунктів. Під час активних дій на Харківському напрямку звільнено понад 20 населених пунктів», — сказав Громов.



Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 7 вересня заявив, що цього тижня є добрі новини з Харківської області, але називати усі звільнені населені пункти ще зарано.