В Украине тестируют новую систему оповещения о ЧС. Она работает через телефон

В Украине тестируют новую систему информирования населения о чрезвычайных ситуациях. Об этом на брифинге рассказал заместитель главы ГСЧС Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Роман Примуш.



По его словам, проект начался в апреле, а уже непосредственно тестирование системы на всей территории Украины — с 7 сентября.



«Система предполагает оповещение с помощью мобильных телефонов и смартфонов. Она работает путем передачи информации через служебные каналы связи мобильных операторов. То есть построена таким способом, что, используя сети мобильных операторов, их базовые станции, мы пересылаем оповещение абонентам, которые находятся в зоне покрытия этих базовых станций», — сказал Примуш.



Важными участниками этого процесса, отметил он, являются мобильные операторы: Киевстар, Vodafone та lifecell. Активно подключилась и ассоциация мобильных операторов. Согласно предварительным результатам тестирования, покрытие охватывает порядка 67 процентов пользователей мобильных телефонов.



«Оповещение — одно из ключевых элементов, когда мы говорим об эвакуации населения, о предупреждении о различных чрезвычайных происшествиях в связи с военными действиями — и не только. У нас есть химическая и радиационная угроза», — пояснил Примуш.



В планах, по его словам, обеспечить покрытие до 90 процентов пользователей. Сейчас оповещение может работать на телефонах Android от седьмой версии до 12, iOS — начиная с 12-й и до 15-й. Специалисты работают, чтобы охватывались и владельцы телефонов с более старыми версиями, в том числе кнопочных.