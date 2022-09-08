В Україні тестують нову систему оповіщення щодо НС. Вона працює через телефон

08 вересня 2022, 16:35

В Україні тестують нову систему оповіщення щодо НС. Вона працює через телефон

В Україні тестують нову систему інформування населення щодо надзвичайних ситуацій. Про це на брифінгу розповів заступник голови ДСНС України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Роман Примуш.

За його словами, проєкт розпочався у квітні, а вже безпосередньо тестування системи на всій території України — з 7 вересня.

«Система передбачає оповіщення за допомогою мобільних телефонів та смартфонів. Вона працює шляхом передачі інформації через службові канали зв'язку мобільних операторів. Тобто побудована в такий спосіб, що, використовуючи мережі мобільних операторів, їхні базові станції, ми пересилаємо оповіщення абонентам, які перебувають у зоні покриття цих базових станцій», — сказав Примуш.

Важливими учасниками цього процесу, наголосив він, є мобільні оператори: Київстар, Vodafone та lifecell. Активно приєдналася й асоціація мобільних операторів. Згідно з попередніми результатами тестування, покриття охоплює близько 67 відсотків користувачів мобільних телефонів.

«Оповіщення — один із ключових елементів, коли ми говоримо про евакуацію населення, про попередження про різні надзвичайні події у зв'язку з воєнними діями — і не тільки. Ми маємо хімічну та радіаційну загрозу», — пояснив Примуш.

У планах, за його словами, забезпечити покриття до 90% користувачів. Зараз оповіщення може працювати на телефонах Android від сьомої версії до 12-ї, iOS — починаючи з 12-ї та до 15-ї. Фахівці працюють, щоб охоплювалися й власники телефонів зі старішими версіями, зокрема кнопкових.

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