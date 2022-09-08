Жителей оккупированных территорий призывают не передавать свои персональные данные захватчикам

Центр национального сопротивления (ЦНС) обратился к жителям временно оккупированных территорий Украины с просьбой не передавать свои персональные данные россиянам.



В обращении ЦНС говорится, что оккупанты собирают данные украинцев под разными предлогами. Эти данные являются ценным ресурсом для страны-агрессора, который позволяет усилить контроль над местными жителями, и упрощает процесс раздачи паспортов и имитации легитимности «референдума».



«Именно поэтому россияне активно блокируют украинские соцвыплаты, чтобы лишить жителей средств существования и сделать зависимыми от российской администрации. В частности, 7 сентября в Мелитополе закрыли последнее отделение "ПриватБанка". Чтобы получить российскую помощь – надо передать врагу свои данные, или еще лучше – иметь российский паспорт», – уточняется в сообщении ЦНС.



Кроме того, в обращении акцентируется внимание на том, что оккупантам нужны только данные. Любой оккупационный административный центр под разными предлогами собирает заявления местных жителей, вносит данные в базу, тогда как бумажные заявления отправляются в мусор.



Из сообщения также известно, что на оккупированных территориях сбор данных проводится на улице полицейскими, которые останавливают людей для «проверок».



«Старайтесь без необходимости не выходить из дома. Также не осуществлять административные действия по перерегистрации имущества или другие необязательные действия, для которых необходимо обратиться в оккупационную администрацию», – предостерегает ЦНС.

Российские оккупационные силы в Мариуполе проводят финансовые операции, при помощи которых забирают у жителей половину денег, а также собирают их персональные данные.



Мобильный оператор «Феникс», который от лица незаконной организации «ДНР» предоставляет услуги связи, собирает персональные данные своих абонентов.