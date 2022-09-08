Мешканців окупованих територій закликають не передавати свої персональні дані загарбникам

Центр національного спротиву (ЦНС) звернувся до мешканців тимчасово окупованих територій України з проханням не передавати свої персональні дані росіянам.



У зверненні ЦНС йдеться про те, що окупанти збирають дані українців під різними приводами. Ці дані є цінним ресурсом для країни-агресора, який дозволяє посилити контроль над місцевими жителями та спрощує процес роздачі паспортів та імітації легітимності «референдуму».



«Саме тому росіяни активно блокують українські соцвиплати аби позбавити мешканців засобів існування й зробити залежними від російської адміністрації. Зокрема 7 вересня в Мелітополі закрили останнє відділення “ПриватБанку”. Натомість аби отримати російську допомогу – треба передати ворогу свої дані, або ще краще – мати російський паспорт», – уточнюється у повідомленні ЦНС.



Крім того, у зверненні наголошується на тому, що окупантам потрібні лише дані. Будь-який окупаційний адміністративний центр під різними приводами збирає заяви місцевих жителів, вносить дані до бази, тоді як паперові заяви йдуть у смітник.



З повідомлення також відомо, що на окупованих територіях збір даних проводиться на вулиці поліцейськими, які зупиняють людей для «перевірок».



«Намагайтесь без нагальної необхідності не виходити з дому. Також не здійснювати адміністративні дії щодо перереєстрації майна чи інші необов’язкові дії для яких необхідно звернутись до окупаційної “адміністрації”», – застерігає ЦНС.

Російські окупаційні сили у Маріуполі проводять фінансові операції, за допомогою яких забирають у мешканців половину грошей, а також збирають їхні персональні дані.



Мобільний оператор «Фенікс», який надає послуги зв'язку від незаконної організації «ДНР», збирає персональні дані своїх абонентів.