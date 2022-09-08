Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

В Бахмуте горят жилые дома и ДК, в Авдеевке артобстрел центра города. Последствия российских ударов по городам Донецкой области.

Более 20 населенных пунктов в Харьковской области деоккупированы. ВСУ удачно использовали передислокацию российских сил.

675 миллионов долларов выделяет США Украине. Что войдет в новый пакет помощи от западных партнеров.

Обстрел Донецка. Есть раненые среди мирных жителей.

Группировка «ЛНР» озвучила количество погибших с начала большой войны.

Водный кризис. Карьер в оккупированной Горловке опустошен для бытовых нужд.

ООН может посетить колонию в Еленовке, где погибли 53 украинских военнопленных.

Взрывы в Мариуполе. На территории комбината Ильича подорвались 4 сотрудника.