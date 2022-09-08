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ВСУ отвоевывают Харьковскую область — главное за день ►

08 сентября 2022, 23:33

ВСУ отвоевывают Харьковскую область — главное за день ►

Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

  • В Бахмуте горят жилые дома и ДК, в Авдеевке артобстрел центра города. Последствия российских ударов по городам Донецкой области.
  • Более 20 населенных пунктов в Харьковской области деоккупированы. ВСУ удачно использовали передислокацию российских сил.
  • 675 миллионов долларов выделяет США Украине. Что войдет в новый пакет помощи от западных партнеров.
  • Обстрел Донецка. Есть раненые среди мирных жителей.
  • Группировка «ЛНР» озвучила количество погибших с начала большой войны.
  • Водный кризис. Карьер в оккупированной Горловке опустошен для бытовых нужд.
  • ООН может посетить колонию в Еленовке, где погибли 53 украинских военнопленных.
  • Взрывы в Мариуполе. На территории комбината Ильича подорвались 4 сотрудника.

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