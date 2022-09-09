Из-за обстрелов Донетчины погибли девять человек, 23 — ранены

За минувшие сутки на подконтрольной украинским властям части Донецкой области из-за обстрелов погибли девять мирных жителей. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.



По информации ОВА, пять человек погибли в Бахмуте, два — в Зайцево, по одному — в Нью-Йорке и Федоровке. Еще 23 человека ранены: 13 — в Бахмуте, пять — в Зайцево, три — в Павловке, по одному — в Остром и Богатыре.



По данным украинской стороны, с 24 февраля в Донецкой области в результате полномасштабного вторжения войск РФ погибли 819 человек. 2048 человек получили ранения. При этом власти не могут установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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