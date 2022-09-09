Через обстріли Донеччини загинули дев'ятеро людей, 23 — поранені

Минулої доби на підконтрольній українській владі частині Донецької області через обстріли загинули дев'ять мирних жителів. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



За інформацією ОВА, п'ятеро людей загинули в Бахмуті, двоє — у Зайцевому, по одному — у Нью-Йорку та Федорівці. Ще 23 людей поранено: 13 — у Бахмуті, п'ять — у Зайцевому, три — у Павлівці, по одному — в Гострому та Багатирі.



За даними української сторони, від 24 лютого на Донеччині внаслідок повномасштабного вторгнення військ РФ загинули 819 осіб. 2048 людей отримали поранення. При цьому влада не може встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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