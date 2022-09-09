Армия РФ обстреляла Покровский, Краматорский и Бахмутский районы Донетчины

Ночью российские войска обстреляли Покровский, Краматорский и Бахмутский районы Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

По его информации, в Бахмуте за минувшие сутки оккупанты убили 8 человек, ранили еще 17, повредив при этом 20 частных и 6 многоэтажных домов, 4 магазина, дворец культуры и админздание. Кириленко рассказал, что кроме того под обстрел попал рынок в Бахмуте - повреждено 107 контейнеров. В городе четвертый день отсутствуют вода и электричество — ремонт невозможен из-за активных боевых действий.

Кириленко сообщил, что в Покровском районе пострадали Марьинская и Авдеевская общины - Марьинка, Красногоровка, Максимилиановка и Авдеевка. По предварительной информации, пострадавших нет.

В Краматорском районе, как отметил Кириленко, под огонь попали Славянск, Константиновка и Рай-Александровка. В Славянске российскими снарядами были повреждены складские помещения и здание техникума. В Константиновке пострадали предприятие и дом, а в Рай-Александровке повреждены два дома. Обошлось без жертв.

Глава Донецкой ОВА призвал оставшихся в области жителей эвакуироваться.

Ранее глава городской военной администрации Славянска Вадим Лях сообщил об обстреле российскими войсками центральной части города и промзоны.