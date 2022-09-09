Армія РФ обстріляла Покровський, Краматорський та Бахмутський райони Донеччини

Вночі російські війська обстріляли Покровський, Краматорський та Бахмутський райони Донецької області. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його інформацією, у Бахмуті минулої доби окупанти вбили 8 осіб, поранили ще 17, пошкодивши при цьому 20 приватних і 6 багатоповерхових будинків, 4 магазини, палац культури та адмінбудівлю. Кириленко розповів, що також під обстріл потрапив ринок у Бахмуті - пошкоджено 107 контейнерів. У місті четвертий день немає води та електрики — ремонт неможливий через активні бойові дії.

Кириленко повідомив, що у Покровському районі постраждали Мар'їнська та Авдіївська громади – Мар'їнка, Красногорівка, Максиміліанівка та Авдіївка. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

У Краматорському районі, як зазначив Кириленко, під вогонь потрапили Слов'янськ, Костянтинівка та Рай-Олександрівка. У Слов'янську російськими снарядами було пошкоджено складські приміщення та будівлю технікуму. У Костянтинівці постраждали підприємство та будинок, а в Рай-Олександрівці пошкоджено два будинки. Обійшлося без жертв.

Глава Донецької ОВА закликав мешканців, що залишилися в області, евакуюватися.

Раніше голова міської військової адміністрації Слов'янська Вадим Лях повідомив про обстріл російськими військами центральної частини міста та промзони.