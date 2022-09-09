«Выполняют сложные задачи»: Зеленский опубликовал видео о женщинах-военных

В украинской армии служит большое количество женщин. Об этом написал президент Владимир Зеленский.



«Когда речь идет о защите свободы, неважно, мужчина ты или женщина. И наши граждане, и наша борьба это доказали. Украинские женщины наравне с мужчинами отстаивают родную землю и выполняют самые сложные задачи. Наша армия была и остается одной из тех, где служит больше всего женщин», — отметил Зеленский.



Также он опубликовал видео об украинских женщинах-военных, их профессионализме и решении пойти воевать.

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