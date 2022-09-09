«Виконують найскладніші завдання»: Зеленський опублікував відео про жінок-військових

В українській армії служить велика кількість жінок. Про це написав президент Володимир Зеленський.



«Коли йдеться про захист свободи, неважливо, чоловік ти чи жінка. І наші громадяни та наша боротьба це довели. Українські жінки нарівні з чоловіками відстоюють рідну землю та виконують найскладніші завдання. Наша армія була та залишається однією з тих, де найбільше служить жінок», — зазначив Зеленський.



Також він опублікував відео про українських жінок-військових, їх професіоналізм та рішення піти воювати.

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