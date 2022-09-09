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Оккупанты выводят военную технику из Мариуполя в сторону Бердянска — Андрющенко

09 сентября 2022, 12:17

Оккупанты выводят военную технику из Мариуполя в сторону Бердянска — Андрющенко

Оккупанты выводят военную технику из захваченного войсками РФ Мариуполя, даже ту, которая до этого была окопана, в сторону Бердянска. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Также он отметил, что у здания Мариупольской филармонии зафиксировано усиление охраны и военные патрули, а в самом помещении со вчерашнего дня появиллось много российских военных.

По словам Андрющенко, в Мариуполе оккупанты проводят обыски и взламывают квартиры работников правоохранительных органов и военнослужащих Украины, усилили патрули и блокпосты, ищут, как отмечает советник Бойченко, схроны, оборудование связи местного сопротивления.

Напомним, 8 сентября, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко призвал оставшихся в городе жителей воздержаться от передвижения по городу без необходимости из-за усиления патрулей оккупантов.

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