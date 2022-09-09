Окупанти виводять військову техніку з Маріуполя у бік Бердянська — Андрющенко

Окупанти виводять військову техніку із захопленого військами РФ Маріуполя, навіть ту, яка до цього була окопана, у бік Бердянська. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.



Також він зазначив, що біля будівлі Маріупольської філармонії зафіксовано посилення охорони та військові патрулі, а в самому приміщенні відучора з'явилося багато російських військових.



За словами Андрющенка, у Маріуполі окупанти проводять обшуки та зламують квартири працівників правоохоронних органів та військовослужбовців України, посилили патрулі та блокпости, шукають, як зазначає радник Бойченка, схрони, обладнання зв'язку місцевого опору.

Нагадаємо, 8 вересня, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко закликав мешканців утриматися від пересування містом без необхідності через посилення патрулів окупантів.