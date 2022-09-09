Российские войска обстреляли один из районов Харькова, есть пострадавшие дети

Днем 9 сентября российские войска ударили по Шевченковскому району Харькова РСЗО. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.



По его информации, пострадал детский дом творчества и школа, есть попадание российских снарядов в объект спортивной инфраструктуры и дома. На данный момент, как отмечает Терехов, зафиксированы пожары на автозаправке, на территории харьковского детсада и в домах.



В результате обстрела армии РФ были ранены десять человек, трое из них дети.

Ранее появилось фото украинских военных на фоне стелы ранее захваченного российской армией города Купянск в Харьковской области.