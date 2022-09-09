Російські війська обстріляли один із районів Харкова, є постраждалі діти

Вдень 9 вересня російські війська вдарили по Шевченківському району Харкова РСЗВ. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.



За його інформацією, постраждав дитячий будинок творчості та школа, є влучення російських снарядів по об'єкту спортивної інфраструктури та будинку. На даний момент, як зазначає Терехов, зафіксовані пожежі на автозаправці, на території харківського дитсадка та будинків.



В результаті обстрілу армії РФ було поранено десятьох осіб, троє з них діти.

Раніше з'явилося фото українських військових на тлі стели раніше захопленого російською армією міста Куп'янськ у Харківській області.