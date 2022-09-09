Полицейские возобновили работу в деоккупированных населенных пунктах Харьковщины

Правоохранители приступили к исполнению служебных обязанностей на недавно деоккупированных территориях Харьковской области. Об этом сообщили в полиции Харьковской области.



«С 9 сентября полицейские полностью осуществляют свою деятельность на освобожденных территориях, охраняют публичную безопасность и порядок, защищают местное население, его права и свободы. Полиция в круглосуточном режиме фиксирует факты совершения правонарушений, документирует и раскрывает преступления, в том числе совершенные российскими военными», - заявили полицейские, отметив готовность оказывать противодействие провокациям со стороны оккупантов.



Также полицейские опубликовали номер дежурной части Главного управления Национальной полиции в Харьковской области и призвали жителей Балаклейской территориальной общины, владеющие любой информацией о совершении военных преступлений, о коллаборационной деятельности, месте расположения оккупационных войск и другой важной информации сообщать об этом.

Ранее в Офисе президента объяснили причины, почему для российской армии важен город Купянск Харьковской области и рассказали о планах по деоккупации этого города.