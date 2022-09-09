Поліцейські відновили роботу в деокупованих населених пунктах Харківщини

09 вересня 2022, 15:56

Поліцейські відновили роботу в деокупованих населених пунктах Харківщини

Правоохоронці розпочали виконання службових обов'язків на нещодавно деокупованих територіях Харківської області. Про це повідомили у поліції Харківської області.

«З 9 вересня поліцейські в повному обсязі здійснюють свою діяльність на звільнених територіях, охороняють публічну безпеку та порядок, захищають місцеве населення, його права та свободи. Поліція в цілодобовому режимі фіксує факти скоєння правопорушень, документує та розкриває злочини, в тому числі скоєні російськими військових», - заявили поліцейські і зазначили, що готові чинити протидію провокаціям з боку окупантів.

Також поліцейські опублікували номер чергової частини Головного управління Національної поліції в Харківській області та закликали жителів Балаклійської територіальної громади, які володіють будь-якою інформацією про скоєння військових злочинів, про колабораційну діяльність, місце розташування окупаційних військ та іншу важливу інформацію повідомляти про це.

Раніше в Офісі президента пояснили причини, чому для російської армії важливе місто Куп'янськ Харківської області та розповіли про плани щодо деокупації цього міста.

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