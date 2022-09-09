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В Офисе президента рассказали о важности деоккупации Купянска

09 сентября 2022, 14:05

В Офисе президента рассказали о важности деоккупации Купянска

В Офисе президента объяснили причины, почему для российской армии важен город Купянск Харьковской области. Об этом рассказал советник главы ОП Михаил Подоляк в интервью «24 каналу».

«Сегодня Генштаб конкретно сообщил, что уволены уже 20 населенных пунктов в Харьковские области. Освобожденная территория – 700 квадратных километров, это очень важно. Купянск – это ключевое стратегическое место, через которое вся харьковская группировка русских войск получала пополнения и резервы», - заявил Подоляк.

Он также отметил, что в Купянске ключевой транспортный узел армии РФ, который нужно будет деоккупировать и уже после этого смотреть, идти ли войскам Украины на Север или на Юг. Михаил Подоляк отметил планы тким образом, разрезать группировку российских войск и не давать им возможности работать в режиме постоянного передвижения резервов.

Еще Подоляк отнес Купянск к ключевым элементам на карте.

Ранее появилось фото украинских военных на фоне стелы ранее захваченного российской армией города Купянск в Харьковской области.

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