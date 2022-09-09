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«Нафтогаз» подает прошение об арбитраже против «Газпрома»

09 сентября 2022, 18:01

«Нафтогаз» подает прошение об арбитраже против «Газпрома»

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» подает в Международный арбитражный суд прошение об арбитраже против российского «Газпрома».

«"Нафтогаз" требует от "Газпрома" средства за предоставленную услугу по организации транспортировки природного газа по территории Украины, которые не были им уплачены вовремя и в полном объеме», — сказано в пресс-релизе украинской компании.

Напомним, что в мае НАК «Нафтогаз Украины» приступила к передарбитражной процедуре, так как «Газпром» не выполнил условия «качай или плати» по контракту на транзит газа, то есть за неполную оплату забронированных мощностей.

За январь-апрель 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года транзит газа по украинской газотранспортной системе снизился с 14 млрд кубометров до примерно 9 млрд кубометров. Также «Газпром» не оплатил «Нафтогазу» средства за транзит в июне в полном объеме.

Украина исключает возвращение к прямым закупкам российского газа. Об этом заявил глава правления «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко.

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