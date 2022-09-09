«Нафтогаз» подає прохання про арбітраж проти «Газпрому»

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» подає до Міжнародного арбітражного суду прохання про арбітраж проти російського «Газпрому».



«"Нафтогаз" вимагає від "Газпрому" кошти за надану послугу з організації транспортування природного газу територією України, які не були ним сплачені вчасно та в повному обсязі», - сказано в прес-релізі української компанії.



Нагадаємо, що у травні НАК «Нафтогаз України» розпочала передарбітражну процедуру, оскільки «Газпром» не виконав умови «качай чи плати» за контрактом на транзит газу, тобто за неповну оплату заброньованих потужностей.



За січень-квітень 2022 року порівняно з аналогічним періодом 2021 року транзит газу українською газотранспортною системою знизився з 14 млрд кубометрів до приблизно 9 млрд кубометрів. Також «Газпром» не сплатив «Нафтогазу» кошти за транзит у червні в повному обсязі.

Україна виключає повернення до прямих закупівель російського газу. Про це заявив голова правління «Нафтогаз України» Юрій Вітренко.