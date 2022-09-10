В Донецкой области погибли двое гражданских, еще пятеро — ранены

За минувшие сутки на подконтрольной украинским властям части Донецкой области из-за обстрелов погибли два мирных жителя. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Павел Кириленко.



По информации ОВА, смерти зафиксированы в Бахмуте и Ягодном. Еще пять человек ранены: в Георгиевке, Райгородке, Катериновке, Соледаре, Пивничном.



По данным украинской стороны, с 24 февраля в Донецкой области в результате полномасштабного вторжения войск РФ погиб 821 человек. 2053 человека получили ранения. При этом власти не могут установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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