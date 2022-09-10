Минулої доби на підконтрольній українській владі частині Донецької області через обстріли загинули двоє мирних жителів. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



За інформацією ОВА, смерті зафіксовані в Бахмуті та Ягідному. Ще п'ятьох людей поранено: у Георгіївці, Райгородку, Катеринівці, Соледарі, Північному.



За даними української сторони, від 24 лютого в Донецькій області внаслідок повномасштабного вторгнення військ РФ загинула 821 особа. 2053 особи отримали поранення. При цьому влада не може встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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