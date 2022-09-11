Покровск подвергся ракетным ударам. Четыре человека погибли и шесть ранены

Последствия ракетного удара по Покровску. Фото: Руслан Требушкин

Вечером и ночью Покровск в Донецкой области подвергся пяти ракетным обстрелам со стороны российских войск, в результате чего четыре человека погибли и шесть ранены.



Об этом сообщил мэр города Руслан Требушкин, сославшись на данные полиции.



Согласно этой информации Покровск подвергся пяти обстрелам ракетами типа «Искандер М» в промежуток времени с 21:20 до 02:20.



«Повреждены более 20 жилых домов и железнодорожная инфраструктура. Сейчас известно о 4 погибших и 6 раненых гражданах. Другие факты по поводу пострадавших и разрушения устанавливаются», — сообщил Требушкин.

Он добавил, что в результате взрыва в 21:39 обесточено шесть домов в частном секторе города.



Кроме того, работа Карловской фильтровальной станции до сих пор не возобновлена. Водоснабжение в Покровскую громаду не осуществляется с вечера пятницы.