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Покровск подвергся ракетным ударам. Четыре человека погибли и шесть ранены

11 сентября 2022, 09:22

Покровск подвергся ракетным ударам. Четыре человека погибли и шесть ранены

Последствия ракетного удара по Покровску. Фото: Руслан Требушкин Последствия ракетного удара по Покровску. Фото: Руслан Требушкин

Вечером и ночью Покровск в Донецкой области подвергся пяти ракетным обстрелам со стороны российских войск, в результате чего четыре человека погибли и шесть ранены.

Об этом сообщил мэр города Руслан Требушкин, сославшись на данные полиции.

Согласно этой информации Покровск подвергся пяти обстрелам ракетами типа «Искандер М» в промежуток времени с 21:20 до 02:20.

«Повреждены более 20 жилых домов и железнодорожная инфраструктура. Сейчас известно о 4 погибших и 6 раненых гражданах. Другие факты по поводу пострадавших и разрушения устанавливаются», — сообщил Требушкин.

Он добавил, что в результате взрыва в 21:39 обесточено шесть домов в частном секторе города.

Кроме того, работа Карловской фильтровальной станции до сих пор не возобновлена. Водоснабжение в  Покровскую громаду не осуществляется с вечера пятницы.

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