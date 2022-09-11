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Покровск подвергся ракетным ударам. Шесть человек погибли

11 сентября 2022, 09:22

Покровск подвергся ракетным ударам. Шесть человек погибли

Последствия ракетного удара по Покровску. Фото: Руслан Требушкин Последствия ракетного удара по Покровску. Фото: Руслан Требушкин

Вечером и ночью Покровск в Донецкой области подвергся пяти ракетным обстрелам со стороны российских войск, в результате чего четыре человека погибли и шесть ранены.

Обновлено. Число погибших возросло до шести человек.

Об этом сообщил мэр города Руслан Требушкин, сославшись на данные полиции.

Согласно этой информации Покровск подвергся пяти обстрелам ракетами типа «Искандер М» в промежуток времени с 21:20 до 02:20.

«Повреждены более 20 жилых домов и железнодорожная инфраструктура. Сейчас известно о 4 погибших и 6 раненых гражданах. Другие факты по поводу пострадавших и разрушения устанавливаются», — сообщил Требушкин.

Он добавил, что в результате взрыва в 21:39 обесточено шесть домов в частном секторе города.

Кроме того, работа Карловской фильтровальной станции до сих пор не возобновлена. Водоснабжение в  Покровскую громаду не осуществляется с вечера пятницы.

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