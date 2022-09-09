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Из-за обстрелов обесточена Карловская фильтровальная станция: несколько городов останутся без воды

09 сентября 2022, 19:35

Из-за обстрелов обесточена Карловская фильтровальная станция: несколько городов останутся без воды

Карловская фильтровальная станция в Донецкой области обесточена из-за боевых действий, пишет мэр Покровска Руслан Требушкин в Telegram.

«Водоснабжение потребителей прекращено», — уточнил Требушкин.

По его словам, вода появится после восстановления линии электропередач и «всех технологических процессов».

«Напоминаем, что в Покровской громаде функционируют скважины, где можно набрать как техническую, так и питьевую воду», — напомнил мэр Покровска.

Карловская фильтровальная станция обеспечивает водоснабжение Белозерского, Доброполья, Мирнограда, Покровска, Селидово и ряда других населенных пунктов.

Напомним, что Карловская фильтровальная станция попадает под обстрел не впервые.

14 марта в результате боевых действий в Донецкой области была обесточена Карловская фильтровальная станция. Без водоснабжения остались 200 тысяч местных жителей.

27 июля  Карловская фильтровальная станция в Донецкой области обесточена из-за обстрелов. Об этом сообщил мэр Покровска Руслан Требушкин.

15 августа сообщалось, что российская армия не даёт возможности восстановить Карловскую фильтровальную станцию, которая была обесточена из-за обстрелов 13 августа, из-за чего часть жителей Донецкой области осталась без воды.

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