Из-за обстрелов обесточена Карловская фильтровальная станция: несколько городов останутся без воды

Карловская фильтровальная станция в Донецкой области обесточена из-за боевых действий, пишет мэр Покровска Руслан Требушкин в Telegram.



«Водоснабжение потребителей прекращено», — уточнил Требушкин.



По его словам, вода появится после восстановления линии электропередач и «всех технологических процессов».



«Напоминаем, что в Покровской громаде функционируют скважины, где можно набрать как техническую, так и питьевую воду», — напомнил мэр Покровска.

Карловская фильтровальная станция обеспечивает водоснабжение Белозерского, Доброполья, Мирнограда, Покровска, Селидово и ряда других населенных пунктов.

Напомним, что Карловская фильтровальная станция попадает под обстрел не впервые.



14 марта в результате боевых действий в Донецкой области была обесточена Карловская фильтровальная станция. Без водоснабжения остались 200 тысяч местных жителей.



27 июля Карловская фильтровальная станция в Донецкой области обесточена из-за обстрелов. Об этом сообщил мэр Покровска Руслан Требушкин.



15 августа сообщалось, что российская армия не даёт возможности восстановить Карловскую фильтровальную станцию, которая была обесточена из-за обстрелов 13 августа, из-за чего часть жителей Донецкой области осталась без воды.