Из-за значительных потерь российские силы планируют провести «мобилизацию» мужчин на временно захваченных территориях. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.



Также отмечается, что оккупанты запрещают мужчинам покидать населенные пункты.



Кроме того, в ответ на успешные действия ВСУ российские захватчики проводят «контрмеры».



Утверждается, что в населенных пунктах, на временно захваченных территориях Харьковской и Херсонской областей, оккупанты усиливают административно-полицейский режим, запрещается въезд и выезд из населенных пунктов, введен комендантский час. В Херсоне произведен обыск жилых помещений микрорайона Восточный, из которых виден Антоновский мост. Местных жителей Каховки и Казацкого российские военные предупредили об открытии огня на поражение в случае их приближения к переправам.



На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На других направлениях противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, а именно:

на Северском направлении — неподалеку от Белополья, Линового и Грабовского Сумской области;

на Харьковском направлении — в районах н.п. Лютовка, Тимофеевка, Дементиевка, Золочев, Сосновка, Питомник, Русские Тишки, Черкасские Тишки и Борщева;

на Славянском направлении — в районах н.п. Славянск, Долина, Краснополье, Большая Камышеваха, Довгенькое и Дмитровка;

на Краматорском направлении — у Кривой Луки, Пискуновки, Сидорова и Раздолевки;

на Бахмутском направлении — в районах н.п. Веселая Долина, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Яковлевка, Белогоровка и Веселое;

на Авдеевском направлении — вблизи Авдеевки, Опросного, Водяного, Первомайского, Карловки и Красногоровки;

на Новопавловском направлении — в районах н.п. Великие Новоселки, Шевченко, Угледар и Марьинка;

в Запорожском направлении — возле Гуляйполя, Ровнополья, Новоселки, Свободного Поля, Красного и Малиновки;

на Южнобужском направлении — в районах н.п. Мирное, Степная Долина, Белая Криница, Сухой Пруд, Любомировка, Безымянное и Новая Заря.

В то же время в Генщтабе добавили, что Силы обороны в очередной раз отразили атаки противника в районах населенных пунктов Сосновка, Майорск, Николаевка Вторая, Зайцево, Веселая Долина, Соледарь, Бахмут, Пески, Первомайское и Новомихайловка.



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