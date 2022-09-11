Из-за значительных потерь российские силы планируют провести «мобилизацию» мужчин на временно захваченных территориях. Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Также отмечается, что оккупанты запрещают мужчинам покидать населенные пункты.
Кроме того, в ответ на успешные действия ВСУ российские захватчики проводят «контрмеры».
Утверждается, что в населенных пунктах, на временно захваченных территориях Харьковской и Херсонской областей, оккупанты усиливают административно-полицейский режим, запрещается въезд и выезд из населенных пунктов, введен комендантский час. В Херсоне произведен обыск жилых помещений микрорайона Восточный, из которых виден Антоновский мост. Местных жителей Каховки и Казацкого российские военные предупредили об открытии огня на поражение в случае их приближения к переправам.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.
На других направлениях противник совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, а именно:
В то же время в Генщтабе добавили, что Силы обороны в очередной раз отразили атаки противника в районах населенных пунктов Сосновка, Майорск, Николаевка Вторая, Зайцево, Веселая Долина, Соледарь, Бахмут, Пески, Первомайское и Новомихайловка.
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