РФ планує «мобілізацію» на захоплених територіях — ЗСУ

Через значні втрати російські сили планують провести «мобілізацію» чоловіків на тимчасово захоплених територіях. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України.
Також зазначається, що окупанти забороняють чоловікам залишати населені пункти.
Крім того, у відповідь на успішні дії ЗСУ російські загарбники проводять контрмери.
Стверджується, що у населених пунктах, на тимчасово захоплених територіях Харківської та Херсонської областей, окупанти посилюють адміністративно-поліцейський режим, забороняється в'їзд та виїзд із населених пунктів, запроваджено комендантську годину. У Херсоні здійснено обшук житлових приміщень мікрорайону Східний, з яких видно Антонівський міст. Місцевих жителів Каховки та Козацького російські військові попередили про відкриття вогню на поразку у разі їхнього наближення до переправ.
На Волинському та Поліському напрямках ситуація без істотних змін.
На інших напрямках противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, а саме:
Водночас у Генщтабі додали, що Сили оборони вкотре відбили атаки противника в районах населених пунктів Соснівка, Майорськ, Миколаївка Друга, Зайцеве, Весела Долина, Соледар, Бахмут, Піски, Первомайське та Новомихайлівка.
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