РФ планує «мобілізацію» на захоплених територіях — ЗСУ

11 вересня 2022, 10:14

РФ планує «мобілізацію» на захоплених територіях — ЗСУ

Через значні втрати російські сили планують провести «мобілізацію» чоловіків на тимчасово захоплених територіях. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Також зазначається, що окупанти забороняють чоловікам залишати населені пункти.

Крім того, у відповідь на успішні дії ЗСУ російські загарбники проводять контрмери.

Стверджується, що у населених пунктах, на тимчасово захоплених територіях Харківської та Херсонської областей, окупанти посилюють адміністративно-поліцейський режим, забороняється в'їзд та виїзд із населених пунктів, запроваджено комендантську годину. У Херсоні здійснено обшук житлових приміщень мікрорайону Східний, з яких видно Антонівський міст. Місцевих жителів Каховки та Козацького російські військові попередили про відкриття вогню на поразку у разі їхнього наближення до переправ.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без істотних змін.

На інших напрямках противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, а саме:

  • на Сіверському напрямку - неподалік Білопілля, Лінового та Грабовського Сумської області;
  • на Харківському напрямку – у районах н.п. Лютівка, Тимофіївка, Дементіївка, Золочів, Соснівка, Розплідник, Руські Тишки, Черкаські Тишки та Борщова;
  • на Слов'янському напрямі – у районах н.п. Слов'янськ, Долина, Краснопілля, Велика Камишеваха, Довгенько та Дмитрівка;
  • на Краматорському напрямку - біля Кривої Луки, Піскунівки, Сидорова та Роздолівки;
  • на Бахмутському напрямку - у районах н.п. Весела Долина, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Яковлівка, Білогорівка та Веселе;
  • на Авдіївському напрямку - поблизу Авдіївки, Опитного, Водяного, Первомайського, Карлівки та Красногорівки;
  • на Новопавлівському напрямку – у районах н.п. Великі Новосілки, Шевченка, Вугледар та Мар'їнка;
  • у Запорізькому напрямку – біля Гуляйполя, Рівного, Новосілки, Вільного Поля, Червоного та Малинівки;
  • на Південнобузькому напрямку - у районах н.п. Мирне, Степова Долина, Біла Криниця, Сухий Ставок, Любомирування, Безіменне та Нова Зоря.

Водночас у Генщтабі додали, що Сили оборони вкотре відбили атаки противника в районах населених пунктів Соснівка, Майорськ, Миколаївка Друга, Зайцеве, Весела Долина, Соледар, Бахмут, Піски, Первомайське та Новомихайлівка.

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