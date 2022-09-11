Залужный: На Харьковщине до выхода на госграницу остается 50 километров

Вооруженные силы Украины на Харьковском направлении, помимо продвижения в южном и восточном направлениях, начали движение на север, в сторону государственной границы, до выхода на которую остается около 50 километров. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.



«На Харьковском направлении мы начали продвигаться не только к югу и востоку, но и к северу. До выхода на государственную границу остается 50 км», — рассказал Залужный.



Он отметил, что развитию контрнаступления украинской армии на Балаклею, Изюм и Купянск предшествовал захват мощных укрепрайонов российских войск, «которые они гордо назвали «Москва», «Омск» и «Питер».



Залужный также сообщил о том, что украинской армии с начала сентября удалось деоккупировать более 3 тысяч квадратных километров территории Украины.

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