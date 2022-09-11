Залужний: На Харківщині до виходу на держкордон залишається 50 кілометрів

11 вересня 2022, 13:01

Залужний: На Харківщині до виходу на держкордон залишається 50 кілометрів

Збройні сили України на Харківському напрямку, окрім просування у південному та східному напрямках, почали рух на північ, у бік державного кордону, до виходу на який залишається близько 50 кілометрів. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

«На Харківському напрямку ми почали просуватися не лише на південь та схід, а й на північ. До виходу на державний кордон залишається 50 км», – розповів Залужний.

Він зазначив, що розвитку контрнаступу української армії на Балаклію, Ізюм та Куп'янськ передувало захоплення потужних укріпрайонів російських військ, «які вони гордо назвали «Москва», «Омськ» та «Пітер».

Залужний також повідомив про те, що українській армії з початку вересня вдалося деокупувати понад 3 тисячі квадратних кілометрів території України.

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