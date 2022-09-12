«ЛНР» лишила свободы украинца на семь лет по обвинению в подрыве моста

Так называемый «верховный суд» группировки «ЛНР» приговорил к семи годам лишения свободы пленного украинца, якобы военнослужащего ВСУ Майструка Руслана Андреевича. Его обвиняют в подрыве моста через реку Деркул в Беловодском районе.



Утверждается, что Майструка задержали в конце марта 2022 года.



Якобы на месте оккупанты обнаружили и изъяли порядка 500 кг тротила, предназначенного для совершения диверсии. При этом мост предполагаемые «диверсанты» взорвать не успели, так как, по версии группировки «ЛНР», началась «специальная военная операция», и Майструк был взят в плен.



В тоже время «дело» отношении военнослужащего ВСУ Руслана Майструка было передано Следственным комитетом РФ.