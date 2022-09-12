«ЛНР» позбавила свободи українця на сім років за звинуваченням у підриві мосту

12 вересня 2022, 09:06

«ЛНР» позбавила свободи українця на сім років за звинуваченням у підриві мосту

Так званий "верховний суд" угрупування "ЛНР" засудив до семи років позбавлення волі полоненого українця, нібито військовослужбовця ЗСУ, Майструка Руслана Андрійовича. Його звинувачують у підриві мосту через річку Деркул у Біловодському районі.

Стверджується, що Майструка затримали наприкінці березня 2022 року.

Нібито на місці окупанти виявили та вилучили близько 500 кг тротилу, призначеного для здійснення диверсії. При цьому міст можливі«диверсанти» підірвати не встигли, оскільки, за версією угруповання «ЛНР», почалася «спеціальна військова операція», і Майструка взяли в полон.

Водночас «справу» щодо військовослужбовця ЗСУ Руслана Майструка було передано Слідчим комітетом РФ.

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