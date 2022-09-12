В России заявили, что инсценировали убийство коллаборантов из Новой Каховки

Убийства двух сотрудников оккупационной администрации Новой Каховки Херсонской области Виталия Гуры и Сергея Томко были инсценировками российских спецслужб. Их показали живыми по «Первому каналу».



В сюжете утверждается, что настоящие покушения на Томко и Гуру дистанционно готовил сотрудник СБУ Илья Бондарчук; местные жители, с которыми он связался для совершения покушений, якобы общались с ним под контролем ФСБ. Благодаря этому российские спецслужбы, как утверждается, выявили и задержали членов «крымской ячейки» «диверсионной группы».



СБУ утверждения ФСБ пока не прокомментировала.



Об убийстве Сергея Томко 8 июля сообщил советник главы Херсонской областной военной администрации, депутат облсовета Сергей Хлань.



6 августа было совершено покушение на заместителя главы оккупационной администрации Новой Каховки Виталия Гура. Затем было объявлено о его смерти в реанимации.