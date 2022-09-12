У Росії заявили, що інсценували вбивство колаборантів із Нової Каховки

12 вересня 2022, 12:18

У Росії заявили, що інсценували вбивство колаборантів із Нової Каховки

Вбивства двох співробітників окупаційної адміністрації Нової Каховки Херсонської області Віталія Гури та Сергія Томка були інсценувані російськими спецслужбами. Їх показали живими у сюжеті «Першого каналу».

У сюжеті стверджується, що справжні замахи на Томко та Гуру дистанційно готував співробітник СБУ Ілля Бондарчук; місцеві жителі, з якими він зв'язався для здійснення замахів, нібито спілкувалися з ним під контролем ФСБ. Завдяки цьому російські спецслужби, як стверджується, виявили та затримали членів «кримського осередку» «диверсійної групи».

СБУ затвердження ФСБ поки що не прокоментувала.

Про вбивство Сергія Томка 8 липня повідомив радник голови Херсонської обласної військової адміністрації, депутат облради Сергій Хлань.

6 серпня було скоєно замах на заступника голови окупаційної адміністрації Нової Каховки Віталія Гура. Потім було оголошено про його смерть у реанімації.

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