Очередь на АЗС в Донецке. Фото: «ДАН»

На подконтрольной группировке «ДНР» территории наблюдается дефицит топлива на заправках. Об этом «Новостям Донбасса» сообщили местные жители.



Например, в Донецке, чтобы найти бензин или газ, нужно проехаться по АЗС города. На тех заправках, где топливо есть, выстраиваются длинные очереди из автомобилей.



Также информацией о наличии горючего на заправка обмениваются местные жители в соцсетях.

О причинах нехватки топлива никто не знает.



Как заявили сотрудники «Донтопливо», на данный момент на границе с Россией стоят цистерны с топливом и в скором времени бензин появится на заправках.



В «Республиканской топливной компании» (РТК) — крупнейшей сети АЗС «ДНР» — заявили «ДАН», что топливо закуплено и ожидают доставку на автозаправочные станции. О сроках доставки в РТК не сообщили.



За последние несколько недель газ на заправках «ДНР» подорожал с 19 рублей до 26-29 рублей за литр.



На выходных на заправках РТК бензин марки А-95 подорожал на два рубля и теперь стоит 46 рублей за литр, цена бензина А-92 выросла на рубль — до 42 рублей за литр.