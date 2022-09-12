Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

В подконтрольных «ДНР» городах — дефицит топлива на заправках

12 сентября 2022, 13:17

В подконтрольных «ДНР» городах — дефицит топлива на заправках

Очередь на АЗС в Донецке. Фото: «ДАН» Очередь на АЗС в Донецке. Фото: «ДАН»

На подконтрольной группировке «ДНР» территории наблюдается дефицит топлива на заправках. Об этом «Новостям Донбасса» сообщили местные жители.

Например, в Донецке, чтобы найти бензин или газ, нужно проехаться по АЗС города. На тех заправках, где топливо есть, выстраиваются длинные очереди из автомобилей.

Также информацией о наличии горючего на заправка обмениваются местные жители в соцсетях.

О причинах нехватки топлива никто не знает.

Как заявили сотрудники «Донтопливо», на данный момент на границе с Россией стоят цистерны с топливом и в скором времени бензин появится на заправках.

В «Республиканской топливной компании» (РТК) — крупнейшей сети АЗС «ДНР» — заявили «ДАН», что топливо закуплено и ожидают доставку на автозаправочные станции. О сроках доставки в РТК не сообщили.

За последние несколько недель газ на заправках «ДНР» подорожал с 19 рублей до 26-29 рублей за литр.

На выходных на заправках РТК бензин марки А-95 подорожал на два рубля и теперь стоит 46 рублей за литр, цена бензина А-92 выросла на рубль — до 42 рублей за литр.

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:32
Российские оккупанты раздают мариупольцам заплесневелый хлеб — горсовет
13:17
В подконтрольных «ДНР» городах — дефицит топлива на заправках
12:18
В России заявили, что инсценировали убийство коллаборантов из Новой Каховки
09:37
«ДНР» заявила о четырех погибших от обстрелов за сутки
09:06
«ЛНР» лишила свободы украинца на семь лет по обвинению в подрыве моста
08:47
Российские военные с семьями покинули Сватово — Гайдай
23:42
Удары по Донецкой области: жертвы и разрушения — главное за день ►
22:49
Донецк и Макеевка под обстрелами: «ДНР» заявила о жертвах среди мирных жителей
22:06
Контрнаступление украинских войск: что дальше ►
11:56
Донецк с утра подвергается обстрелам. Есть жертвы
10:51
«ДНР» заявила о шести погибших и 11 раненых от обстрелов за день
23:10
ВСУ после Харьковщины зашли в Лиман и уже под Лисичанском — главное за день ►
22:42
«ДНР» заявила о пяти погибших и 10 раненых мирных жителях
22:39
Изюм, Купянск, Лиман: Какие города освободили ВСУ ►
22:23
Оккупанты в Мелитополе перенесли дату «референдума» по присоединению к РФ
все новости
15:27
В Харькове из-за обстрела выведены из строя критическая инфраструктура
15:16
Над Авдеевкой в районе коксохимзавода поднимаются клубы черного дыма — Telegam-каналы
14:35
В Херсонской области ВСУ освободили пять населенных пунктов
14:32
Российские оккупанты раздают мариупольцам заплесневелый хлеб — горсовет
14:00
ГБР задержало экс-главу регионального управления СБУ, подозреваемого в госизмене
13:46
В Донецкой области отремонтировали Карловскую фильтровальную станцию
13:36
Российские войска обстреляли Харьков, один человек погиб — Синегубов
13:17
В подконтрольных «ДНР» городах — дефицит топлива на заправках
13:10
ВСУ заявили об освобождении от оккупантов Богородичного. Над селом поднят флаг Украины
12:58
Оккупанты обстреляли частные дома жителей Славянска и кирпичный завод
12:18
В России заявили, что инсценировали убийство коллаборантов из Новой Каховки
12:01
В Харьковской области ВСУ вышли на границу с Россией — Харьковская ОВА
11:45
Кабмин снял ограничения на пересечение границы лиц с инвалидностью и сопровождающих
11:17
Кириленко: 75% жителей Донетчины выехали
11:05
Оккупанты за сутки обстреляли 14 населенных пунктов Донецкой области
все новости
ВИДЕО
Удары по Донецкой области: жертвы и разрушения — главное за день ►
11 сентября, 23:42
Контрнаступление украинских войск: что дальше ►
11 сентября, 22:06
Месть за успехи ВСУ? Россияне увеличили обстрелы прифронтовой Николаевки
11 сентября, 20:54

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтакты