У підконтрольних «ДНР» містах — дефіцит палива на заправках

12 вересня 2022, 13:17

У підконтрольних «ДНР» містах — дефіцит палива на заправках

Черга на АЗС у Донецьку. Фото: «ДАН» Черга на АЗС у Донецьку. Фото: «ДАН»

На підконтрольній угрупованню «ДНР» території спостерігається дефіцит палива на заправках. Про це «Новини Донбасу» повідомили місцеві жителі.

Наприклад, у Донецьку, щоб знайти бензин чи газ, потрібно проїхатися АЗС міста. На тих заправках, де паливо є, вишиковуються довгі черги з автомобілів.

Також інформацією про наявність пального на заправку обмінюються місцеві жителі у соцмережах.

Про причини нестачі палива ніхто не знає.

Як заявили співробітники «Донпалива», зараз на кордоні з Росією стоять цистерни з паливом і незабаром бензин з'явиться на заправках.

У «Республіканській паливній компанії» (РТК) — найбільшій мережі АЗС «ДНР» — заявили «ДАН», що паливо закуплено та очікують на доставку на автозаправні станції. Про терміни доставки у РТК не повідомили.

За останні кілька тижнів газ на заправках ДНР подорожчав з 19 рублів до 26-29 рублів за літр.

У вихідні на заправках РТК бензин марки А-95 подорожчав на два рублі і тепер коштує 46 рублів за літр, ціна бензину А-92 зросла на рубль — до 42 рублів за літр.

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