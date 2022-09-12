Черга на АЗС у Донецьку. Фото: «ДАН»

На підконтрольній угрупованню «ДНР» території спостерігається дефіцит палива на заправках. Про це «Новини Донбасу» повідомили місцеві жителі.



Наприклад, у Донецьку, щоб знайти бензин чи газ, потрібно проїхатися АЗС міста. На тих заправках, де паливо є, вишиковуються довгі черги з автомобілів.



Також інформацією про наявність пального на заправку обмінюються місцеві жителі у соцмережах.



Про причини нестачі палива ніхто не знає.



Як заявили співробітники «Донпалива», зараз на кордоні з Росією стоять цистерни з паливом і незабаром бензин з'явиться на заправках.



У «Республіканській паливній компанії» (РТК) — найбільшій мережі АЗС «ДНР» — заявили «ДАН», що паливо закуплено та очікують на доставку на автозаправні станції. Про терміни доставки у РТК не повідомили.



За останні кілька тижнів газ на заправках ДНР подорожчав з 19 рублів до 26-29 рублів за літр.



У вихідні на заправках РТК бензин марки А-95 подорожчав на два рублі і тепер коштує 46 рублів за літр, ціна бензину А-92 зросла на рубль — до 42 рублів за літр.