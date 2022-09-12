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ГБР задержало экс-главу регионального управления СБУ, подозреваемого в госизмене

12 сентября 2022, 14:00

ГБР задержало экс-главу регионального управления СБУ, подозреваемого в госизмене

Сотрудники ГБР задержали действующего сотрудника Службы безопасности Украины, который до мая 2022 года возглавлял одно из региональных управлений спецслужбы. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

«Установлено, что после 24 февраля 2022 года в то время руководитель регионального управления спецслужбы умышленно препятствовал органам управления области организовывать оборону. То есть он фактически действовал в интересах военизированных подразделений и спецслужб Российской Федерации. Также установлен факт самовольного ухода с места службы», - говорится в сообщении.

Ему сообщено в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена) и ч. 5 ст. 407 УК Украины (самовольное оставление места службы без уважительных причин, совершенном в условиях военного положения военнослужащим).

Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

Источник в правоохранительных органах сообщил агентству «Интерфакс-Украина», что задержан бывший начальник Управления СБУ в Харьковской области.

Харьковское облуправление СБУ с марта 2020 по май 2022 года возглавлял Роман Дудин. 29 мая в своем видеообращении после визита в Харьковскую область президент Украины Владимир Зеленский сообщил об увольнении Дудина с должности.

После увольнения с должности Дудин на своей странице в Facebook заявил, что готов пройти полиграф, чтобы доказать свою невиновность.

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