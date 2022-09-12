ГБР затримало екс-главу регіонального управління СБУ, підозрюваного в держзраді

12 вересня 2022, 14:00

ГБР затримало екс-главу регіонального управління СБУ, підозрюваного в держзраді

Співробітники ДБР затримали чинного співробітника Служби безпеки України, який до травня 2022 року очолював одне із регіональних управлінь спецслужби. Про це повідомляє прес-служба ДБР.

«Встановлено, що після 24 лютого 2022 року на той час керівник регіонального управління спецслужби навмисне перешкоджав органам управління області організовувати оборону. Тобто він фактично діяв на користь воєнізованих підрозділів та спецслужб Російської Федерації. Також встановлено факт самовільного відходу з місця служби», - йдеться у повідомленні.

Йому повідомлено у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада) та ч. 5 ст. 407 КК України (самовільне залишення місця служби без поважних причин, вчиненого в умовах воєнного стану військовослужбовцем).

Санкція статті передбачає покарання до 15 років ув'язнення.

Джерело у правоохоронних органах повідомило агентству «Інтерфакс-Україна», що затримано колишнього начальника Управління СБУ в Харківській області.

Харківське облуправління СБУ з березня 2020 по травень 2022 року очолював Роман Дудін. 29 травня у своєму відеозверненні після візиту до Харківської області президент України Володимир Зеленський повідомив про звільнення Дудіна з посади.

Після звільнення з посади Дудін на своїй сторінці у Facebook заявив, що готовий пройти поліграф, щоб довести свою невинність.

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