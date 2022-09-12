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В Харькове из-за обстрела выведены из строя критическая инфраструктура

12 сентября 2022, 15:27

В Харькове из-за обстрела выведены из строя критическая инфраструктура

В результате дневного обстрела Харькова российскими оккупационными войсками нет энергоснабжения. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

«Повторяется ситуация вчерашнего вечера. Из-за обстрелов выведены из строя объекты критической инфраструктуры, вследствие чего в Харькове пропал свет и прекращено водоснабжение. Энергетики, спасатели и коммунальщики работают над устранением последствий обстрелов», - написал он.

По словам пресс-секретаря КП «Харьковский метрополитен» Алексей Битнер, пассажиров, которые на момент отключения были в поездах, выводят на ближайшие станции, пишет «Интерфакс-Украина».

По информации пресс-службы Харьковоблэнерго, объем обесточивания города на уровне вечера воскресенья, после нанесения ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры.

«Объем обесточивания в Харькове на уровне вчерашнего. Информации о прилетах нет. Причины обесточивания выясняются. Энергетики работают», - сказали в пресс-службе.

Вечером в воскресенье две крылатые ракеты попали в объекты критической инфраструктуры региона, в результате населенные пункты остались без электричества, а часть из них - также и без воды.

Утром в понедельник заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что электроснабжение в регионе восстановлено на 80%.

По информации «Харьковоблэнерго», по состоянию на 9:00 частично обесточенными оставались Новобаварский и Основянский районы Харькова.

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