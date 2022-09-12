У Харкові через обстріл виведено з ладу критичну інфраструктуру

Внаслідок денного обстрілу Харкова російськими окупаційними військами припинилося енергопостачання. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.



«Повторюється ситуація вчорашнього вечора. Через обстріл виведено з ладу об'єкти критичної інфраструктури, внаслідок чого в Харкові пропало світло та припинено водопостачання. Енергетики, рятувальники та комунальники працюють над усуненням наслідків обстрілів», - написав він.



За словами речника КП «Харківський метрополітен» Олексій Бітнер, пасажирів, які на момент відключення були в потягах, виводять на найближчі станції, пише «Інтерфакс-Україна».



За інформацією прес-служби Харківобленерго, обсяг знеструмлення міста на рівні вечора неділі після нанесення ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури.



«Обсяг знеструмлення у Харкові на рівні вчорашнього. Інформації про прильоти немає. Причини знеструмлення з'ясовуються. Енергетики працюють», - сказали у прес-службі.



Увечері в неділю дві крилаті ракети влучили в об'єкти критичної інфраструктури регіону, внаслідок чого населені пункти залишилися без електрики, а частина з них - також і без води.



Вранці у понеділок заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що електропостачання у регіоні відновлено на 80%.



За інформацією «Харківобленерго», станом на 9:00 частково знеструмленими залишалися Новобаварський та Основ'янський райони Харкова.