У Харкові через обстріл виведено з ладу критичну інфраструктуру

12 вересня 2022, 15:27

У Харкові через обстріл виведено з ладу критичну інфраструктуру

Внаслідок денного обстрілу Харкова російськими окупаційними військами припинилося енергопостачання. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

«Повторюється ситуація вчорашнього вечора. Через обстріл виведено з ладу об'єкти критичної інфраструктури, внаслідок чого в Харкові пропало світло та припинено водопостачання. Енергетики, рятувальники та комунальники працюють над усуненням наслідків обстрілів», - написав він.

За словами речника КП «Харківський метрополітен» Олексій Бітнер, пасажирів, які на момент відключення були в потягах, виводять на найближчі станції, пише «Інтерфакс-Україна».

За інформацією прес-служби Харківобленерго, обсяг знеструмлення міста на рівні вечора неділі після нанесення ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури.

«Обсяг знеструмлення у Харкові на рівні вчорашнього. Інформації про прильоти немає. Причини знеструмлення з'ясовуються. Енергетики працюють», - сказали у прес-службі.

Увечері в неділю дві крилаті ракети влучили в об'єкти критичної інфраструктури регіону, внаслідок чого населені пункти залишилися без електрики, а частина з них - також і без води.

Вранці у понеділок заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що електропостачання у регіоні відновлено на 80%.

За інформацією «Харківобленерго», станом на 9:00 частково знеструмленими залишалися Новобаварський та Основ'янський райони Харкова.

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